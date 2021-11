Booster-Chaos bei Hausärzten »Wir haben im Sommer wertvolle Zeit verschlafen«

In der Praxis von Wolfgang Kreischer steht das Telefon nicht mehr still. Die Nachfrage nach Booster-Impfungen ist enorm. Dass die Hausärzte so überrannt werden, sei die Schuld der Politik, beklagt der Allgemeinmediziner.