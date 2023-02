Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland nehmen wegen einer psychischen Krankheit eine Reha in Anspruch. Dies geht aus Daten der Deutschen Rentenversicherung hervor, aus denen das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Habe der Anteil an bewilligten Rehabilitationen wegen psychischer Erkrankung im Jahr 2002 noch bei 9,7 Prozent gelegen, sei er im vergangenen Jahr auf 18,8 Prozent geklettert.