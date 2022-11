Gewisse Zweifel an den Daten, die der Metaanalyse zugrunde liegen, äußert hingegen Allan Pacey, Professor für Andrologie an der Universität von Sheffield in England. »Das Zählen von Spermien, selbst mit der Goldstandardtechnik der Hämozytometrie, ist wirklich schwierig. Ich glaube, dass wir im Laufe der Zeit einfach besser darin geworden sind, weil wir weltweit Schulungs- und Qualitätskontrollprogramme entwickelt haben.« Nach der Überzeugung von Pacey ist ein Großteil der Veränderungen darauf zurückzuführen.