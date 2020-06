Sie möchten gerne flexibel sein, wenn Sie unterwegs sind und im Internet nach einer Information suchen? Dann gehören Sie zur Zielgruppe von 1&1. Der Anbieter setzt auf umfangreiche Flats und vielseitige Tarife. Mit den Tarifen werden alle Eventualitäten abgedeckt. Abhängig von Ihrem Nutzungsverhalten können Sie so die passenden Tarife finden. Interessant ist aber auch das Angebot in Bezug auf Domain und Webhosting. Denken Sie möglicherweise darüber nach, selbst eine Webseite zu entwickeln und zu führen, können Sie die notwendige Technik sowie das Hosting über 1&1 in Anspruch nehmen.

Tipp: Bei 1&1 werden nicht nur Tarife, sondern auch die passende Hardware angeboten. Dadurch können Sie zu Ihrem Vertrag auch ein Smartphone, einen Laptop oder ein Tablet in Anspruch nehmen.