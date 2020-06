Heute gehört die ADLER Modemärkte AG zu den führenden Textileinzelhandelsketten Deutschlands. Mit Stand Ende September 2019 wurden insgesamt 176 Modemärkte betrieben, davon allein 147 in Deutschland. Angefangen hat dabei alles 1948 mit der Gründung des Unternehmens durch Wolfgang Adler. Es sollte noch einige weitere Jahre dauern, bis 1970 schließlich der erste Modemarkt am neuen Unternehmenssitz in Haibach eröffnet wurde. 1981 erfolgte der Markteintritt in Luxemburg, 1987 folgte Österreich. Im Jahr 1998 konnte die Eröffnung des 100. ADLER-Modemarkts gefeiert werden. Seit 2010 werden die Mode-Kollektionen auch online im eigenen Webshop angeboten. Im Jahr 2012 eroberte ADLER schließlich auch die Schweiz. Ausgerichtet ist ADLER heute vornehmlich auf die Zielgruppe der über 55-jährigen. Für diese werden qualitativ hochwertige Produkte im unteren Mittelpreissegment angeboten zu einem attraktiven Preis-Leistung-Verhältnis.