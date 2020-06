Eine Kfz-Versicherung von Admiral Direkt bietet ausgezeichneten Schutz und optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Versicherungsleistungen. Darüber hinaus schonen Sie dank günstiger Tarife die Haushaltskasse. Der Direktversicherer überzeugt außerdem mit einem erstklassigen Service, der trotz digitaler Verwaltung persönlich am Telefon für Sie da ist. Besonders komfortabel: Das „Mein AdmiralDirekt“ Kundenportal sowie die Online Schadenmeldung, die rund um die Uhr an 365 Tagen schnelle Hilfe garantiert. Wer neben einem günstigen Tarif für seine Kfz-Versicherung Wert auf Nachhaltigkeit legt, findet in Admiral Direkt zudem eine grüne Autoversicherung, die neben papierloser Kommunikation auch auf Stromversorgung mit einem eigenen Blockheizkraftwerk, Regenwassernutzung und energieeffiziente Bürogebäude setzt. Damit Sie über alle Neuigkeiten und Top-Angebote auch immer bestens informiert sind, empfiehlt die Redaktion zudem den kostenfreien AdmiralDirekt Newsletter zu abonnieren. Tipps und Hinweise rund um den Versicherungsschutz, Schadenfall oder Autokauf erhalten Sie zudem im Online Ratgeber sowie auf Facebook und Twitter. Ob Preisvorteil bei der Erstwagenversicherung oder günstige Zweitwagenversicherung: Bei uns finden Sie zahlreiche Gutscheinaktionen, mit denen Sie bei der Kfz-Versicherung kräftig sparen können. Wir wünschen Ihnen schon heute allseits gute Fahrt sowie starke Rabatte mit Ihrem gratis AdmiralDirekt-Gutscheincode!