Mit Smart und Flex in der Economy oder Business und Business Flex bietet Aer Lingus seinen Reisenden eine hohe Flexibilität und ein Höchstmaß an Sicherheit. An Bord gibt es schmackhafte Speisen und Getränke und je nach Buchungspaket exklusive Flugzeugkabinen und Liegesitze. Je flexibler Sie Ihre nächste Flugreise buchen wollen, desto mehr Extras sollten Ihr Preispaket mitbringen. Fliegen Sie schon ab 35 € innerhalb von Europa und buchen Sie auch Ihre Fernreise zum günstigen Preis mit einem der aktuellen Aer Lingus Gutscheine. Weitere Rabatte und Vergünstigungen erwarten Sie auf der Plattform unter den Partner-Angeboten und über die Special Deals.