Beim Kauf eines Produktes im AfB sparen Sie nicht nur Geld, Sie unterstützen außerdem ein gemeinnütziges Projekt. Begeistern Sie sich täglich bei einem Besuch im Shop an IT-Produkten bekannter Marken. Sie shoppen im Gegensatz zu anderen IT-Stores aber nicht nach neuer Computertechnik, sondern kaufen auch gebrauchte Waren. Dabei kommen Sie in den Genuss von IT-Remarketing-Waren, die selbst hohen Ansprüchen in Sachen Einsatzbereitschaft und Leistungsdauer gerecht werden. Shoppen Sie rund um die Uhr in den Sparten

Notebooks,

PCs,

Smartphones,

Monitore und

Zubehör

nach ihren Wunschartikeln. Nutzen Sie bei jeder Bestellung im IT-Store einen AfB-Gutschein aus unserem Sparshop.