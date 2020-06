Auf den Kreuzfahrtschiffen der AIDA-Reederei erleben Sie die Welt aus einer ganz anderen Perspektive. Sie erwachen am Morgen mit Blick auf das weite Meer und haben die Gelegenheit, jeden Tag ein anderes Land zu erkunden. Die Kreuzfahrten auf den AIDA-Schiffen sind deshalb so beliebt, weil sie den Reisenden das Gefühl geben, zuhause zu sein. An Bord gibt es diverse Freizeit- und Unterhaltungsprogramme – angefangen mit dem bordeigenen Musical bis hin zu den exklusiven Shoppingmöglichkeiten. Auch für Kinder bietet der Kids Club ein cooles Ferienprogramm an. Mit einem AIDA-Gutschein lernen Sie das Erlebnis Kreuzfahrt zum Sparpreis kennen.