Als Schwarzer Freitag wird hierzulande der New Yorker Börsenkrach von 1929 bezeichnet. Hingegen wird in Übersee in diesem Zusammenhang vom Black Thursday gesprochen. Diese Diskrepanz wird mit der Zeitverschiebung erklärt: Die Nachricht des Aktiensinkflugs erreichte Europa in den frühen Freitagsmorgenstunden. Der Black Friday erhielt demnach seinen Namen aus einem anderen Grund. Doch einig ist man sich trotzdem nicht, vielmehr gibt hierzu konkurriendere Theorien:

Am Ende des umsatzstärksten Tags des Jahres quillen die Kassen der Händler über. Ist der Ansturm der kaufwütigen Meute durchgestanden, zählen sie das Geld. Davon bekommen sie schwarze Hände. Der Tag nach dem amerikanischen Erntedankfest verhilft dem einen oder anderen Händler, endlich schwarze Zahlen zu schreiben. Wir alle kennen die Bilder aus den Staaten, die uns jedes Jahr in ihren Bann ziehen: Menschenmassen, im regelrechten Rausch der Rabatte, räumen die Regale leer. Bedingt durch die Jahreszeit dominieren bei der Kleidung der Schnäppchenjäger eher gedeckte und dunkle Farben. Zusammen sehen sie aus einer gewissen Entfernung wie eine schwarze Masse aus.