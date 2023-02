Grüne Kreuzfahrten

Die Aidanova ist ein Kreuzfahrtschiff, das von der Reederei AIDA Cruises betrieben wird und im Jahr 2018 in Dienst gestellt wurde. Es handelt sich um das erste Schiff in der Flotte, das mit einem innovativen LNG-Antrieb ausgestattet ist. LNG steht für Flüssigerdgas und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Schiffskraftstoff.

Dank des LNG-Antriebs stößt die Aidanova deutlich weniger schädliche Emissionen aus als vergleichbare Kreuzfahrtschiffe. Der CO2-Ausstoß wird um bis zu 25 Prozent reduziert, während Stickoxide und Schwefeloxide nahezu vollständig vermieden werden. Die Aidanova setzt somit neue Maßstäbe in Sachen Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit im Kreuzfahrtbereich.

Neben dem LNG-Antrieb ist die Aidanova auch mit einer Vielzahl weiterer innovativer Technologien ausgestattet, die zu einer effizienteren und ressourcenschonenderen Betriebsweise beitragen. So verfügt das Schiff beispielsweise über ein intelligentes Energiemanagementsystem, das den Stromverbrauch automatisch an den Bedarf anpasst. Auch bei der Abfallentsorgung setzt die Aidanova auf innovative Lösungen. So werden beispielsweise spezielle Abfalltrennsysteme eingesetzt, um möglichst viele Wertstoffe zu recyceln und so die Umweltbelastung zu reduzieren.

Die Aidanova ist somit ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Kreuzfahrtbereich. Durch den Einsatz von LNG und anderen innovativen Technologien setzt das Schiff neue Standards für die gesamte Branche. Die Reederei AIDA Cruises hat angekündigt, in Zukunft weitere Schiffe mit LNG-Antrieb in Dienst zu stellen, um die Umweltbelastung weiter zu reduzieren und ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. So wurde 2022 die baugleiche Aidacosma in Dienst gestellt.