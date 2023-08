Me Time: Deals und Rabatte für Ihre Wohlfühlzeit

Wenn Sie an Me Time denken, denken Sie vermutlich zu erst an Wellness. Zu Recht, denn laut Statista entspannen wir am liebsten bei Massagen, gefolgt von heißen Bädern. Aber passive Entspannung muss nicht bedeuten, dass sie komplett abschalten. Viel mehr fällt darunter alles, wobei sie sich nicht körperlich anstrengend müssen. Geistige Aktivität ist dann "erlaubt", wenn sie nicht zu sehr anstrengend. Lesen oder ohne Druck sprachen lernen gehören zum Beispiel dazu.