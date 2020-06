Nachhaltig Shoppen

Endlich wach! Endlich Koawach! Für alle, die keinen Kaffee mögen, genau das richtige. In verschiedenen Geschmacksrichtungen ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Und das beste? Alles fair-trade und nachhaltig produziert! Der tolle Geschmack der Kakakobohne macht nicht nur wach, sondern ist auch etwas für alle, die Schokolade lieben und so auch am liebsten in den Tag starten. Entdecken Sie jetzt viele tolle Angebote im Shop!