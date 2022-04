Sie können die SATURN CARD ganz einfach online oder im Markt beantragen. Anschließend erhalten Sie bei jedem Einkauf Punkte, sogenannte Bits. Je mehr Bits Sie gesammelt haben, in desto höhere Level steigen Sie auf, in denen noch mehr Vorteile auf Sie warten. Um die Punkte gutgeschrieben zu bekommen, geben Sie bei der Online-Bestellung Ihre SATURN CARD Nummer ein oder zeigen die Kundenkarten im Markt an der Kasse vor.