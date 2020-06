Alibaba hat sich auf den globalen Handel spezialisiert und ist dadurch in der Lage, in vielen Produktsparten die besten Preise zu bieten. Das Gründungsdatum des Onlineshops geht auf 1999 zurück. Der Einfluss dieses Händlers hat sich auf über 200 Regionen und Länder erweitert. So bestellen Sie problemlos in wenigen Klicks Ihre Produkte aus Asien oder den USA. Sie gehen keinerlei Risiko ein, denn Alibaba schaltet sich zwischen Händler und Käufer. Alles was bleibt, ist eine pünktliche Lieferung, ein enormer Rabatt im Vergleich zum hiesigen Einzelhandel und jede Menge Alibaba Gutscheine, die Sie direkt im Onlineshop einlösen. Worauf warten Sie noch?