Die Alnatura Super Naturmärkte zeichnen sich dadurch aus, dass ausschließlich zertifizierte Bio- und Naturdrogerieprodukte sowie zertifizierte Naturtextilien angeboten werden. Das Sortiment umfasst mehr als 1.000 Alnatura Bio-Markenprodukte, die Ihnen bevorzugt mit Zutaten in Demeter-, Bioland- oder Naturland-Qualität geboten werden. Bei Alnatura wird nicht irgendetwas angeboten, Hier weiß man, wo die Produkte herkommen, wer sie herstellt und was tatsächlich drin ist. Die Bio-Anbauverbände, mit denen Alnatura zusammenarbeitet, haben strengere Ansprüche an verantwortungsvolle Landwirtschaft, als es die EG-Öko-Verordnung vorsieht. Natürlich werden alle Alnatura-Produkte ohne Gentechnik und ohne künstliche Farb- und Konservierungsstoffe hergestellt.