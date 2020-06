Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich vor Amazon überleben konnte. Da musste ich mich doch tatsächlich selbst in die Stadt begeben und solange von Geschäft zu Geschäft fahren, bis ich alles gefunden habe, was ich brauche. Oft bekam ich die Produkte dann auch noch überteuert. Und jetzt? Jetzt bekomme ich alles, was ich haben will, ohne von der Couch aufzustehen. Als Prime-Mitglied muss ich meist nicht einmal Versandkosten bezahlen und bekomme viele Artikel bereits am nächsten Tag.

Und was es bei Amazon alles zu kaufen gibt! Ich wusste gar nicht, was ich alles brauche, bis ich die Angebote von Amazon entdeckt habe. Inzwischen habe ich zu Hause einen Luftbefeuchter, eine Heißluftfritteuse, einen Heimtrainer, einen Barttrimmer mit 12 Aufsätzen und eine Nasendusche. Ich bereue nichts. Solange ich den Heimtrainer regelmäßig abstaube, sieht es zumindest so aus, als wäre ich super-sportlich. Und auch die Nasendusche hat mit Sicherheit irgendwann ihren großen Auftritt.

Es gibt so viel zu sparen!

Warum ich mir all diese Dinge kaufe, obwohl ich sie nie benutze? Na, weil ich die nirgendwo günstiger bekomme. Ja, ich weiß, kein gutes Argument, aber Amazon macht es einem auch wirklich schwer, die Finger von all den Schnäppchen zu lassen. Jeden Tag gibt es hier Blitzaktionen, Sale-Angebote, Renewed-Produkte und Tagesdeals zu finden. Wenn ich mich auch nur kurz durch die Angebote klicke, entdecke ich auf Anhieb zehn Dinge, die mir gefallen. Wenn ich dann auch noch einen passenden Amazon-Gutschein finde, dann wird es echt schwer zu widerstehen.

Aber ich bessere mich langsam. Ich habe letztens erst diesen unverschämt günstigen Matratzenschutz einfach weggeklickt. Ich war richtig stolz auf mich. Aber gänzlich werde ich mich natürlich niemals von den Amazon-Schnäppchen fernhalten. Ich will auch gar nicht. Dafür macht es einfach zu viel Spaß, die besten Super-Angebote zu entdecken.

Lassen auch Sie Ihren inneren Schnäppchenjäger raus und entdecken Sie die Welt der Sparvorteile von Amazon!