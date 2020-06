Amazon Fresh arbeitet für die Lieferung der Lebensmittel und anderen Produkte mit lokalen Läden und Unternehmern zusammen. Diese sind abhängig von der Postleitzahl, doch eines haben alle gemeinsam: Es handelt sich um bekannte Unternehmen, die für Ihre Qualität der Lebensmittel in den unterschiedlichen Kategorien von ihren Kunden geschätzt werden. Diese Märkte bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit Amazon Fresh Feinkost und besondere Produkte.

Möchten Sie eine Bestellung aufgeben, schauen Sie in den Menüpunkt „Lieblingsläden“ und bringen so in Erfahrung, mit welchen Unternehmen der AmazonFresh-Service in Ihrer Region zusammenarbeitet. Wählen Sie den bevorzugten Händler aus, stöbern durch die Produkte und bestellen die benötigten Waren. Diese werden frisch von Amazon Fresh dort abgeholt und bei Ihnen zu Hause angeliefert.

Möchten Sie Amazon Fresh testen, dann können Sie das im ersten Monat gratis tun. Dieser Service steht exklusiv nur den Prime-Mitgliedern zur Verfügung, die Ihre Mitgliedschaft ganz einfach um Amazon Fresh erweitern.