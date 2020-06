American Express ist ein Angebot der American Express Company mit Sitz in New York City in den USA. Das Unternehmen wurde im Jahr 1850 von Henry Wells, William George Fargo und John Warren Butterfield als einer der ersten und erfolgreichsten Expresskuriere gegründet. Schon zu Beginn gehörten alle großen US-Banken zu den Kunden von American Express; die Erkenntnis, dass der Transport von Geld, Aktienzertifikaten und anderen Bankprodukten rentabler war als der Gütertransport folgte auf dem Fuße.

Aus diesem Grund nahm American Express im Jahr 1882 Postanweisungen in seine Dienstleistungspalette auf; 1890 kamen die ersten Reiseschecks auf den Markt. Heute ist American Express, oftmals abgekürzt als Amex, AmEX, Amexco oder AX, ein weltweiter Anbieter von Finanzdienstleistungen, der vor allem für seine Kreditkarten bekannt ist. Angeboten werden dabei verschiedene Karteprodukte für Privatpersonen, für Selbständige und inhabergeführte Unternehmen sowie für mittlere und größere Firmen, die sogenannten Corporate Cards.