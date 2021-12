Im Menü hält Ihnen Angels Jeans die Rubrik „Sale“ bereit. Das ist etwas für alle Schnäppchenfüchse, denn hier finden Sie zahlreiche Hosen und Oberteile, die derzeit reduziert sind. Sie erkennen die rabattierten Produkte an der Aufschrift „Sale“ und der Vergünstigung in Prozent. Außerdem sehen Sie den aktuellen Betrag in roter Schrift neben dem ehemaligen Preis. Das Beste: Sie können nach der Größe, der Länge, der Farbe und weiteren Kriterien filtern und somit schneller an Ihre Traumhose gelangen. Oder Sie sortieren beispielsweise nach den Neuheiten.