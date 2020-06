Mit einem Multigutschein können Sie Kurzurlaub zum absoluten Schnäppchenpreis machen. Die Coupons sind das ideale Geschenk für besondere Anlässe wie Weihnachten, Hochzeiten oder Geburtstage und gelten immer für 2 Personen und 2 Übernachtungen. Die Tickets sind 3 Jahre gültig und können in einer Auswahl festgelegter Hotels eingelöst werden.

So funktioniert der 99ers-Multigutschein

Bei Animod kann man vor lauter Gutscheinen schon mal in Verwirrung geraten. Bei dem 99er Multigutschein handelt es sich um einen Gutschein, der zunächst auf dem Portal Animod gegen einen Hotelgutschein eingetauscht werden muss, bevor Sie damit Ihre Reise buchen können. Sie bleiben mit diesem Multigutschein flexibel in der Wahl des Reiseziels und des Reisezeitraumes und können ihn innerhalb von 3 Jahren einlösen. Dadurch ist der Multigutschein perfekt zum Verschenken geeignet. Mit einem Animod-Gutschein von unserer Seite bekommen Sie einen Rabatt auf den Kauf eines Multigutscheins. Also zusammengefasst:

Schritt 1

Animod-Gutschein mit Rabatt für einen Multigutschein auf unserer Seite sichern

Schritt 2

Multigutschein kaufen und Promocode einlösen

Schritt 3

Multigutschein verschenken oder ihn selbst gegen einen Hotel- oder Reisegutschein tauschen

Wieso kann Animod Reisen so günstig anbieten?

Über Animod buchen Sie Kurzreisen bis zu 70 Prozent günstiger als auf anderen Wegen. Durch geschickte Verhandlungen zwischen den Animod-Reiseexperten und den Anbietern können die Hotelgutscheine so günstig angeboten werden. Über 2 Millionen Kunden nutzen das Angebot mittlerweile und vertrauen auf die Kompetenz und die Erfahrung des Portals. Wie hoch die Ersparnis jeweils ist, wird Ihnen immer neben dem Reisepreis angezeigt. Sie buchen über Animod Kurzreisen im In- und Ausland – ohne Haken oder Netz und doppelten Boden. Übrigens bekommen Sie mit jedem Hotelgutschein den vollen Animod-Gutscheinschutz. Sollte das Hotel während des Gültigkeitszeitraums in Insolvenz gehen, bekommen Sie den vollen Kaufpreis zurück.