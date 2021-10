Sie wollten schon immer einmal von einem Stylisten beraten werden? Bei Anine Bing ist das möglich. Klicken Sie dazu einfach im unteren Bereich auf „Styling“. Auf der nächsten Seite erkennen Sie einen Button mit der Aufschrift „Connect with a stylist“. Dieser berät Sie zum personalisierten Shopping und gibt Ihnen Ratschläge, welche Bekleidungsstücke am besten zu Ihnen passen könnten. Ebenso ist es möglich, dass Sie im Video-Chat mit einem Stylisten sprechen können. Dadurch erhalten Sie den perfekten Look.