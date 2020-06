Die Erfolgsgeschichte von ao.de begann im Jahr 2000 bei einem englischen Kneipenabend mit einer Wette über 1 £. John Roberts wettete mit einem Freund darum, dass es ihm gelingen würde, Haushaltsgeräte online zu verkaufen. Von Ehrgeiz angetrieben, gründete er tatsächlich ein Jahr später „Appliance Online“, die erste Website des Unternehmens, über die Kunden Haushaltsgeräte bestellen konnten. Seitdem befindet sich das Unternehmen auf Erfolgskurs. Das Logistikunternehmen „Expert Logistics“ wird übernommen, es werden eigene Video-Produktions-Studios eröffnet, um eigene Produktvideos erstellen zu können und Appliance Online schafft es im Jahr 2012 sogar in der Top-100-Liste der besten Arbeitgeber Englands sogar auf Platz 5! 2013 erfolgt dann die Umbenennung in ao.de und das Unternehmen hat bereits eine Fan-Base von 1 Million Facebook-Fans. Seit Oktober 2014 ist ao.de auch in Deutschland am Start, mit eigenen Logistikzentren u.a. in Bedburg, Frankfurt und Fulda sowie Außenlagern in Berlin, Hamburg und München.