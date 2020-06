Der Apo-Discounter bietet Kunden die Möglichkeit, Medikamente und Kosmetikartikel sowie Vitamine und Drogerieartikel zu günstigen Preisen zu kaufen. Apo-Discounter kann die Artikel in größeren Mengen bestellen und spart außerdem die Kosten, die für den Betrieb einer Ladenapotheke anfallen. Daher bestellen Sie in diesem Apotheken-Onlineshop zu besonders günstigen Preisen. Durch eine moderne Lager- und Bevorratungstechnik ist jede Bestellung schnell und zuverlässig beim Kunden. Einen Mindestbestellwert müssen Sie nur dann einhalten, wenn dies in den Bedingungen zum Einlösen Ihres Apo-Discounter Gutscheins vorgegeben wird.