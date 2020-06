Nein – versprochen. Während Apotheken die Preise für rezeptpflichtige Medikamente nicht selbst bestimmen dürfen, können sie seit ein paar Jahren freie Preise für rezeptfreie Gesundheitsprodukte anbieten. Oftmals orientieren sich Apotheken weiterhin an den Preisempfehlungen der Hersteller, so dass Sie in vielen Apotheken immer den gleichen Preis für ein Produkt zahlen. apo-rot dagegen hat ein sehr großes Lager in den Niederlanden und kann die Artikel in sehr großen Mengen einkaufen. Dadurch erhält der Shop bessere Konditionen, die in Form von Rabatten an die Kunden weitergegeben werden. So zahlen Sie bei dieser Online-Apotheke schon ohne apo-rot-Gutschein bis zu 55 Prozent weniger für Ihre Bestellung.