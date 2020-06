Apple möchte sicherstellen, dass die Kunden und Interessenten von einem guten Support profitieren können, kurze Wartezeiten haben und schnell Hilfe erhalten. Über die Webseite können Sie diesen Support in Anspruch nehmen. Wählen Sie dafür aus, um welches Produkt es geht und wozu Sie Fragen haben. Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, erhalten Sie einen Überblick über bestehende Lösungswege, die Sie in Anspruch nehmen können. Findet sich keine Lösung, wird der Kontakt zu einem Mitarbeiter hergestellt. Dieser kann telefonisch oder auch per Live-Chat erfolgen. Steht eine Reparatur oder eine Garantieleistung für eines Ihrer Produkte an, wählen Sie über die Webseite einen Partner in Ihrer Nähe aus. Dies muss kein Apple-Store sein. Apple arbeitet mit einem großen Netz an Partnern zusammen, die Reparaturen an den Geräten im Rahmen der Garantie übernehmen können.

Interessant: Es gibt eine sehr aApple-Community. Kunden, Nutzer und Liebhaber der Marke treffen aufeinander und sprechen über Probleme, Nachfragen und Entwicklungen. Auch hierhin können Sie sich über die Webseite wenden, wenn eine Frage aufkommen sollte oder Sie Probleme mit der Einrichtung von Ihren Geräten haben. Eine schnelle Hilfe wird in der Community online für Sie zur Verfügung gestellt.