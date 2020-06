Ja, aufgrund der Herstellungsmethode sind Kleidungsstücke von Armedangels ein wenig teurer als andere Marken. Dafür halten sie aber auch länger. Und sie sehen immer gut und edel aus.

Wagen auch Sie den Schritt zu einer Mode, die es verdient hat sich durchzusetzen. Nicht nur wegen der modischen Ausrichtung. Sondern vor allem, weil es genau diese neue Art der Herstellung und des modischen Verständnis ist, die uns helfen kann, die Welt ein wenig gesünder, ein wenig heiler zu machen. Machen auch Sie mit!

Über 12 Jahre ist es her, dass Armedangels begann, nachhaltig und fair produzierte Mode auf den Markt zu bringen. Und genau das ist das Anliegen von Armedangels - zeitloses Design mit nachhaltigen Materialien aus fairer Produktion und fairem Handel anzubieten. Sicherlich ist dies ein Anliegen, das es zu unterstützen gilt. Denn Rohstoffe sind nicht in Hülle und Fülle vorhanden, schon gar nicht die nachhaltig erzeugten Materialien.

Massenware, billige Rohstoffe, chemischer Einsatz und Billigarbeit sind nicht das, was sich das Team von Armedangels vorstellt. Deshalb nehmen sie es auch in Kauf, auf den einen oder anderen Kunden, der sich die Produkte von Armedangels nicht leisten kann oder will, zu verzichten. Denn es gilt, nicht nur aufzuzeigen, dass diese Art der Herstellung tatsächlich gewinnbringend möglich. Nein, viel wichtiger ist, dass der faire Handel und die nachhaltige Produktion gesellschaftsfähig gemacht wird. Und möglichst viele, große Kreise zieht. Nur so können sich Nachahmer finden, denen die Massenproduktion ebenso ein Dorn im Auge ist wie dem Team von Armedangels.

Es ist ein Anfang, in seinem Kleiderschrank nach und nach die Kleidung der Fast Fashion mit langlebigen Stücken aus der Armedangels Kollektion zu ersetzen. Ein Schritt, der vielleicht zunächst Überwindung kostet, sich aber letztlich für alle positiv auswirkt.