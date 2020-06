Nimmt man es genau, so wurde das Unternehmen bereits im Jahr 1945 gegründet. Der Name Asics jedoch entstand erst später aus dem lateinischen Spruch “Anima Sana In Corpore Sano”, was übersetzt so viel wie “Sie sollten für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper beten.” bedeutet. Denn es waren genau diese Worte, die den Gründer zur Produktion von Sportschuhe führten. Zudem war es ihm ein großer Wunsch, die Sportbegeisterung ganz besonders bei jungen Menschen zu fördern. Welche Kombination könnte besser als diese sein?

Was mit Bergsteigerschuhen begann, wurde schnell zu einem tollen Erfolg mit Basketballschuhen. Seither gab es kaum einen Sportschuh, der nicht von Asics konzipiert wurde. Kein Wunder, denn das Forschen und Ausprobieren neuer Techniken, Stoffe und Sohlenmaterialien gehörte schon in den Anfängen zu Asics dazu. Wie anders soll man bessere Schuhe als den vorherigen herstellen können? Und auch heute haben die Forschungen noch nicht beendet werden können. Es gibt immer einen Schuh, der noch weiterentwickelt werden kann. Und genau das ist es, was das Forschungsteam von Asics mit Begeisterung täglich macht.

Asics steht für sportliche Begeisterung und fasziniert hinsichtlich seiner Produkte nicht nur die jungen Menschen, sondern zunehmend auch die älteren Sportler. Denn seit langem wissen sie die Qualität und die Funktionalität von Asics zu schätzen. Warum sollten sie jetzt damit aufhören?