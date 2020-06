Gegründet wurde das Unternehmen 1989 als Ladengeschäft in Saarbrücken unter dem Namen „US Warehouse“. Der Produktschwerpunkt lag damals auf Bundeswehr und US Army Artikeln sowie Western/Cowboy Produkte und Artikel rund um American Football. 1993 startete der Versandhandel, der sich auf Produkte aus den Bereichen Armee und Freizeit/Outdoor konzentrierte.

Der rasante Erfolg erforderte einen Ausbau des Versandhandels und eine Vergrößerung der Lager- und Bürokapazitäten. Im Jahr 2000 folgte schließlich die Umbenennung in ASMC. 2012 lief der erste ASMC TV-Spot bei DMAX und Sport1. Das Unternehmen wächst zudem immer weiter, die Mitarbeiterzahl steigt und auch Büro- und Lagerflächen werden immer wieder vergrößert. 2013 folgte ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Unternehmenserfolg. 2 bedeutende Händler der Branche müssen Insolvenz anmelden. Für ASMC bietet sich so die Möglichkeit, den größten Mitbewerber in Deutschland, die Firma Ranger-Shop.de zu übernehmen. Dies machte ASMC vermutlich zum weltgrößten Army/Outdoor Onlineshop. 2014 konnte 25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert werden und 2016 registrierte sich der millionste Kunde im Onlineshop!

Ein Ende des Erfolgs ist noch lange nicht in Sicht. Das Unternehmen wird mittlerweile vom Sohn des Firmengründers geführt und bei ASMC setzt man weiterhin alles daran, seine führende Position im Bereich Militär und Outdoor zu festigen.