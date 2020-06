Fakt ist: ASOS bemüht sich in jeder Hinsicht, die individuellen Anforderungen der Kundinnen und Kunden zu erfüllen. Dies spiegelt sich unter anderem auch in der Auswahl der Zahlungsmethoden wider. So können Sie beispielsweise mit Ihrer Kreditkarte bezahlen und dabei Visa, MasterCard und American Express auswählen. Zudem bietet ASOS noch Zahlungen mit PayPal oder Sofort an. Auch Apple Pay gehört zum Zahlungsportfolio dieses Webshops ebenso wie der Kauf auf Rechnung. Beim Rechnungskauf haben Sie 14 Tage lang Zeit, die Summe zu begleichen.