Zahlung:

Asphaltgold stellt Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden zur Auswahl. Wählen können Sie aus den Zahlungsoptionen Vorkasse per Überweisung, PayPal, Amazon Pay, Lastschrift, Ratenkauf, Sofortüberweisung und Kreditkartenzahlung. Akzeptiert werden Visa und MasterCard. Weiterhin ist auch der Kauf auf Rechnung möglich.

Versand:

Bei einem Bestellwert bis 70 Euro fallen bei Asphaltgold 5 Euro Portokosten an. Ab einem Bestellwert von 70 Euro genießen Sie dann eine versandkostenfreie Lieferung. Der Versand erfolgt durch DHL. Durch DHL werden bis zu zwei Zustellversuche unternommen. Sollten Sie bei der Lieferung beide Male nicht anzutreffen sein, wird das Paket in die nächste Postfiliale gebracht, wo Sie es innerhalb von sieben Werktagen abholen können. Andernfalls wird die Bestellung an Asphaltgold zurückgeschickt. Gerne können Sie Ihre Bestellung auch an eine Packstation schicken lassen. Nach Versand Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Versandbestätigung per E-Mail. In dieser finden Sie den Link zur Sendungsverfolgung. So können Sie jederzeit den Lieferstatus Ihrer Bestellung überprüfen. Alternativ zum Versand an Ihre Wunschadresse, besteht auch die Möglichkeit der Selbstabholung der Bestellung im Asphaltgold-Store in Darmstadt. In diesem Fall wählen Sie beim Check-out die Option „Abholung im Store in Darmstadt“ aus. Versandkosten fallen in diesem Fall keine an. Ihre Bestellung ist schon am nächsten Werktag ab 13 Uhr abholbereit.

Retoure:

Sollten die neuen Sneaker doch nicht richtig passen oder sind Sie mit einem anderen Artikel aus Ihrer Bestellung nicht rundum zufrieden, können Sie von Ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Hat die zurückgeschickte Ware einen Wert von weniger als 40 Euro, tragen Sie die Rücksendekosten selbst. Bei Bestellungen, deren Wert 40 Euro übersteigt, können Sie das beiliegende Rücksendeetikett nutzen, die Retoure ist dann für Sie kostenlos. Schuhe sollten stets in der gleichen Verpackungsweise zurückgeschickt werden, in der Sie sie empfangen haben, verpacken Sie daher den Schuhkarton in die Kartonage.