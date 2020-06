Im Grunde genommen unterscheidet Audials Musik, Filme, Radio, Serien Packages, mit denen Sie die gewünschten Inhalte aus den Streaming-Diensten finden. Die Programme gibt es schon für unter 25 € im Onlineshop. Wer alle Funktionen miteinander verbinden möchte, entscheidet sich für Audials One, dafür aber einen mehr als doppelt so hohen Kaufpreis aus. Umso lohnenswerter ist der Sparvorteil über die neuesten Gutscheine und Rabattcodes, die den Kaufpreis noch einmal ordentlich nach unten drücken. Mit dem Kauf erhalten Sie zudem kostenlos den Zugang zu einer mobilen App für Apple, Android und Windows. Das erleichtert die Verwaltung und die Übersicht in der multimedialen Bibliothek.