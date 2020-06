A&O Hostels zeichnet sich ohnehin schon durch äußerst günstige Preise aus und lockt daher vor allem echte Sparfüchse an, die bei ihren Städtetrips preiswert übernachten möchten. Daher gilt bei A&O Hostels auch die Bestpreisgarantie. Buchen Sie immer zum garantiert günstigsten Preis. Es gibt aber noch so einiges mehr an Sparpotential zu entdecken. So wie den ADAC-Rabatt. Sie erhalten 12 Prozent Rabatt auf Übernachtungen mit Ihrer ADAC-Mitgliedschaft. Als besonderes Extra dürfen Sie sich sogar noch auf ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk bei Ihrer Anreise freuen. Weitere Sparmöglichkeiten ergeben sich mit dem Rail-Pass-Rabatt. Wenn Sie zur großen Europa-Tour mit Inter Rail, German Rail oder Eurail Pass starten, brauchen Sie natürlich auch Übernachtungsmöglichkeiten. Hier bietet sich A&O Hostels an, denn mit diesen Pässen sparen Sie satte 10 Prozent bei jeder Übernachtung. Und das ist noch nicht alles. Als Facebook-Fan von A&O Hostels erhalten Sie 5 Prozent Rabatt auf die tagesaktuelle Rate. Und natürlich nächtigen auch Studenten besonders günstig. Hier gibt es 10 Prozent Preisnachlass auf den Tagespreis.