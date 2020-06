Im Online-Shop von Avira finden Sie Sicherheitssoftware für Windows und Mac und können auf diese Weise den passenden Schutz für Ihre technischen Geräte bestellen. Natürlich ist es besonders praktisch, wenn Ihr Kauf so günstig wie möglich durchgeführt werden kann. Daher stellt Avira Ihnen immer wieder verschiedene Rabattaktionen zur Verfügung. Allgemeine Gutscheine sind dabei eine Möglichkeit. Hier erhalten Sie einen festgelegten Rabatt auf alle Produkte, die Sie bei einer Bestellung auswählen. Die Höhe der Rabatte kann bei den einzelnen Aktionen variieren. Zudem gibt es bei Avira Aktionen rund um die Premiumsoftware. Für den umfassenden Schutz Ihrer Geräte ohne Einschränkungen erhalten Sie so eine gewisse Prozentzahl an Rabatt, die Sie einmalig einsetzen können. Interessant zu wissen: den Basis-Schutz erhalten Sie immer kostenfrei. So können Sie sich ein Bild von den grundlegenden Angeboten bei Avira verschaffen.

Die Preise für die Software von Avira

Ein solider Schutz für Ihre Privatsphäre und Ihre Daten, wenn Sie online sind, wird durch Avira mit unterschiedlicher Software zur Verfügung gestellt. Hier können Sie aus unterschiedlichen Paketen wählen. Die Unterschiede liegen in der Ausstattung der Software und dadurch auch in den Preisen. So kann Avira Software in verschiedenen Preissegmenten zur Verfügung stellen. Hier ist auch zu differenzieren zwischen Produkten für private Anwender sowie für Unternehmen. Grundsätzlich bewegt sich Avira mit seinen Produkten preislich in einem mittleren Segment. Durch den Einsatz von Gutscheinen und Rabatten werden die Kosten jedoch noch einmal gesenkt.