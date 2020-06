Ins Leben gerufen wurde der Onlinedienst Azimo bereits 2012 und die Presse bezeichnete den Dienst bereits als das neue „Western Union“. Im Grunde ist diese Bezeichnung nicht falsch, denn in Hinsicht auf schnelle und problemlose Geldtransfers und Auszahlungen stellt Azimo eine echte Alternative dar. Seinen Kunden ermöglicht Azimo Geldtransfers in rund 195 Länder weltweit und die Payouts können an mehr als 270.000 Standorten erfolgen. Mit knapp 200.000 Partnerbanken arbeitet Azimo international zusammen und ist somit in der Lage, einen flächendeckenden Service anzubieten.

Selbst in Bezug auf Währungen kann der Finanzdienstleister mithalten, denn die Ein- und Auszahlungen werden in über 60 Währungen angeboten. Dabei ist das Prinzip, das hinter Azimo steckt, genial, denn Sie versenden Geld per SMS über die Azimo-App. Geben Sie ganz einfach die Handynummer des Empfängers an und überweisen Sie das Geld. Aufgrund seines Services und den hohen Sicherheitsstandards hat der TÜV Saarland Azimo mit dem Gütesiegel ausgezeichnet.