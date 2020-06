"Unser Kleiner war eigentlich gar nicht geplant. Wir wollten schon Kinder haben, aber eben noch nicht so schnell. Als ich dann den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt, haben wir uns beide trotzdem wie verrückt gefreut. Schnell haben wir uns dann auch auf die Suche nach der Ausstattung für unser Baby und unser neues Leben gemacht. Leider haben wir schnell festgestellt, dass es unglaublich viel ist, was man als junges Elternpaar so braucht. Möbel, Spielzeug, Kleidung, Windeln, Pflegesachen, Autositz, Kinderwagen und noch vieles mehr gehörten zur Grundausstattung – und ich muss zugeben, eine Zeitlang haben wir beide ein wenig den Mut verloren im Angesicht der Anschaffungsmenge und den damit verbundenen Kosten."

Bei babywalz gibt es alles, was wir brauchen

"Da es uns trotzdem wichtig war, dass das Kleine das Beste bekommt, hieß es somit: Preise vergleichen. Nicht zu teuer sollten die Sachen sein und zugleich eine tolle Qualität aufweisen. Dabei sind wir ziemlich schnell bei babywalz gelandet. Und genauso schnell haben wir herausgefunden, dass wir dort alles, was wir brauchen, unter einem Dach finden. Wir waren so glücklich! Die Erstausstattung gab es bei babywalz in einem eigenen Sektor, sodass wir uns sogar das Zusammensuchen ersparen konnten. Und ruckzuck haben wir auch alles andere gefunden. Die Preise sind in diesem Shop einfach unglaublich und wie viele schöne Dinge für unser Baby es da gab!

Als wir irgendwann fertig mit dem Einkaufen waren, schlug mein Mann vor, noch schnell nach einem babywalz-Gutschein zu schauen. Und sieh da – es gab tatsächlich einen, mit dem wir einen Rabatt von 15 Prozent bekommen haben. Wenige Tage später war unsere Bestellung auch schon angekommen und wir konnten uns ans Einrichten und Gestalten machen. Wann immer wir seitdem etwas brauchen, gehen wir einfach direkt zu babywalz. Wir wissen, dass wir bei babywalz immer gut aufgehoben sind. "