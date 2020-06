Zahlung:

Um Ihre Bestellung so komfortabel wie möglich abzuschließen, stehen Ihnen gleich mehrere gängige und sichere Zahlungsmethoden zur Auswahl. Bei Babyartikel.de können Sie per Vorkasse per Banküberweisung, Sofortüberweisung oder auch PayPal bezahlen. Weiterhin ist die Zahlung mit Amazon möglich und auch die Kreditkartenzahlung steht natürlich zur Verfügung. Akzeptiert werden hier MasterCard und Visa. Sie bevorzugen den Kauf auf Rechnung? Auch das ist bei Babyartikel.de möglich. Das Zahlungsziel beträgt hier 14 Tage. Beachten Sie bitte, dass beim Rechnungskauf eine Transaktionsgebühr in Höhe von 1,95 Euro erhoben wird. Ihr Einkauf ist etwas größer ausgefallen und Sie möchten die Bestellsumme gern in flexiblen Raten zahlen? Dann wählen Sie den Klarna Ratenkauf, eine weitere Zahlungsalternative bei Babyartikel.de.

Versand:

Bei einem Warenwert unter 40 Euro, fallen bei Babyartikel.de Versandkosten in Höhe von 3,95 Euro an. Ab 40 Euro Bestellwert genießen Sie einen kostenlosen Versand. Die übliche Versandzeit beträgt einen Tag. Babyartikel.de versendet in alle Länder der EU. Eine genaue Versandkostenübersicht finden Sie im Hilfebereich der Shopseite. Einige Artikel im Shop sind zudem mit dem Hinweis „kostenloser Expressversand“ gekennzeichnet. Diese Artikel können noch am gleichen Tag versendet werden. In Deutschland erhalten Sie Ihre Bestellung dann schon am nächsten Tag. Der Versand erfolgt üblicherweise mit DHL. Daher können Sie Ihr Paket auch gern an eine Packstation liefern lassen. Nach Versand Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Versandbestätigung. In dieser finden Sie auch die Trackingnummer, um den Status Ihrer Lieferung online einsehen zu können. Große und sperrige Artikel werden per Spedition verschickt. Diese Artikel sind entsprechend gekennzeichnet auf der jeweiligen Produktseite. Die Lieferung per Spedition ist innerhalb Deutschlands für Sie kostenlos.

Retoure:

Möchten Sie einen oder mehrere Artikel doch nicht behalten, können Sie von Ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Teilen Sie dem Kundenservice mit, dass Sie eine Retoure vornehmen möchten. Mit dem bereitgestellten Retourenlabel ist diese für Sie kostenlos. Das Retourenlabel finden Sie bereits Ihrem Paket beiliegend.