Baldur-Garten wurde 1901 als Spezialversender für Pflanzen-Neuheiten und Raritäten gegründet. Das heute in Bensheim ansässige Unternehmen hat seine Wurzeln in der Samenzucht und im Sammelbestellserversand. Kurz vor dem Mauerbau erfolgt der Umzug von Erfurt Richtung Westen. Baldur-Garten kann sich seit über 100 Jahren als Spezialversender am Markt behaupten und wird mittlerweile schon in der dritten Generation geführt. 800.000 Sendungen werden von Baldur-Garten pro Jahr an Kunden verschickt, in der Hauptsaison sind es allein über 10.000 Pakete am Tag. Das Unternehmen beschäftigt zu Spitzenzeiten mehr als 300 Mitarbeiter. Das Versand- und Logistikzentrum in Bensheim wurde 2010 errichtet, um dem hohen Versandvolumen optimal gerecht zu werden. Baldur-Garten liefert mittlerweile nicht mehr nur deutschlandweit, sondern auch ins benachbarte Ausland. Über die Jahrzehnte wurde das Sortiment kontinuierlich erweitert. Während die Anfänge in der Sämerei liegen, sind das Spezialgebiet des Unternehmens heute Neuheiten und Raritäten. Baldur-Garten legt seit jeher Wert darauf, den Kunden eine wahre Fundgrube bieten zu können, in der auch Ausgefallenes für Garten und Zuhause zu finden ist.