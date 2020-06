Der chinesische Onlinehändler Banggood hat sich auf den grenzüberschreitenden Export-E-Commerce von B2C spezialisiert. Alle Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen, von der Lieferantenüberprüfung bis zur Wareneingangskontrolle. Mit einer mehr als 10-jährigen Markttätigkeit in China, hat sich Banggood ein umfassendes Netzwerk an vertrauenswürdigen Lieferanten aufgebaut. Banggood besitzt zudem 37 Übersee-Lager, mit denen sich alle Regionen der Welt abdecken lassen. So müssen Sie nie lange auf Ihre Ware warten. Der Versand erfolgt in mehr als 200 Länder der Welt. Banggood arbeitet hierfür mit einer Vielzahl an Lieferanten zusammen. Und mit mehr als 40 verfügbaren Zahlungsmethoden ist sichergestellt, dass auch Sie Ihre Bestellung komfortabel und sicher abschließen können. Und denken Sie dabei auch an Ihren Banggood-Gutschein für extra Rabatte!