Sie wollen Ihren Urlaub in Spanien, in Kuba, in der Dominikanischen Republik oder in anderen Ländern in exklusiven Hotelanlagen verbringen und dabei noch sparen? Dann sind Sie im Hotelportal an der richtigen Adresse. Denn 365 Tage im Jahr stellt Ihnen die Hotelmarke Zimmerangebote zu Sparpreisen bereit. Klicken Sie dazu den Menüpunkt „Angebote“ auf der Startseite an. Sparen Sie gleich auf mehrfache Art und Weise dort. Zum einen bekommen Sie selbst teilweise zur Hauptsaison Ihr Wunschzimmer preiswert. Und zum anderen sind zahlreiche Serviceleistungen kostenlos enthalten. Genießen Sie bei der Ankunft einen gratis Willkommen-Cocktail oder / und nutzen Sie in einigen Häusern den kostenlosen Flughafentransfer hin und zurück. Bei anderen Angeboten ist die Minibar mit im Preis enthalten oder Sie kommen in den Genuss eines Sonderbonus. Achten Sie außerdem auf die lukrativen Frühbucherrabatte oder halten Sie die Augen nach Lastminute-Deals offen.

Extra-Leistungen mit Sparvorteilen

Normalerweise zahlen Sie für Sonderleistungen auch Sonderpreise. Das gilt nicht für eine Buchung über das Hotelportal. Im Gegenteil. Buchen Sie Sonderleistungen hinzu, erhalten Sie noch einen Rabatt. Reservieren Sie individuell und wunschgemäß und sichern Sie sich einen Präsentgutschein im Wert von 5 Prozent des Buchungspreises für Extra-Serviceleistungen. Oder Sie machen sich gleich zum VIP und genießen spezielle VIP-Serviceleistungen und einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von 10 Prozent auf Ihre nächsten Buchungen. Über das Portal buchen Sie sowieso immer mit einer Bestpreisgarantie Ihren Aufenthalt, egal in welchem Haus der Marke.