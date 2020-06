Baywa ist ein international tätiger Konzern. Seine Kernsegmente liegen in den Bereichen Agrar, Bau, Energie sowie der Innovation und Digitalisierung in allen Bereichen des Konzerns, aber auch der Bedürfnisse der Kunden. Ursprünglich lag der Schwerpunkt auf dem genossenschaftlichen Landhandel. Die Hauptaufgabe lag dabei auf der Aufgabe, die Landwirte mit allem zu versorgen, was sie für die perfekte Führung ihres Hofes benötigten. In den Anfängen versorgte Baywa vornehmlich die südlichen Bundesländer Deutschlands und Österreich. Doch haben sich die Wirkungskreise stark verändert, sodass neben der deutschlandweiten Ausbreitung auch der internationale Markt erobert wurde. In neuerer Zeit fügten sich die erneuerbaren Energien in das Portfolio des Unternehmens.

Wer sich für Baywa als Lieferant für Haus und Hof entscheidet, kann sich darauf verlassen, die bestmögliche Beratung in allen Belangen, die von Baywa abgedeckt werden, zu erhalten. Aus diesem Grund stehen dem Kunden regionale Kundenbetreuer zur Seite. Er kann sich vor Ort ein Gesamtbild machen und entsprechend seine Empfehlungen aussprechen. Dies gilt auch für private Kunden. Der Grund für all dieses Engagement ist einfach: Nach Auffassung von Baywa gibt es nur ein wichtiges Element auf der Welt - den Kreislauf des Lebens, in den wir alle integriert sind. Und es ist Baywa ein besonderes Anliegen, diesen Kreislauf aufrecht zu erhalten.