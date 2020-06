Neben einem breit aufgestellten Sortiment an Produkten verschiedener Marken, hat Beauty Bay auch unterschiedliche Produkte in der Hausmarke hergestellt. Hier ist es eine gute Idee zu schauen, welche der Produkte bei den Kunden ganz besonders beliebt sind. Dazu gehört die Eyn Bright Matte Colour Palette. Es handelt sich dabei um eine Palette mit verschiedenen Lidschatten-Farben. Insgesamt aus 42 verschiedenen Farben können Sie hier wählen. Das ist eine sehr gute Grundlage, um für jeden Tag ein anderes Make-up in den Vordergrund zu stellen.

Sie möchten gerne die Augen optisch vergrößern? In dem Fall sind helle Farben auf den Augenlidern eine sehr gute Idee. Oder soll es doch eher in Richtung Smokey Eyes gehen? Beim Make-up ist alles erlaubt, was Ihnen gefällt. Das Mischen verschiedener Farben ist eine Basis, auf die viele Frauen zurückgreifen. Doch nicht nur die Auswahl an Farben spricht für die Palette von Beauty Bay.

Bei dem Angebot handelt es sich um ein Make-up, das vegan und PETA Cruelty Free ist. Wenn Sie nicht mit der Leistung zufrieden sind, können Sie auch das Geld zurückerhalten. Über Instagram werden verschiedene Looks dargestellt, die mit der Palette durchgeführt werden können. So können sie die Looks ebenfalls nachstellen oder auch eigene Ideen umsetzen.

Die Farben bei der Beauty Bay Palette reichen von Weiß über Rosa und Gelb bis hin zu verschiedenen Tönen in Lila und Blau. Dadurch sind Sie besonders flexibel bei der Verwendung.