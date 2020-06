Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung davon, wie er seinen Urlaub verbringen möchte. Einige Urlauber genießen die Rundum-Betreuung in einem Hotel oder einer Pension. Andere wissen es zu schätzen, wenn sie ihre Ruhe haben, den Pool nicht teilen müssen oder rundherum keine Nachbarn haben. Eine besonders umfangreiche Flexibilität bietet ein Ferienhaus. Dieses können Sie bei Belvilla finden. Das Unternehmen wurde bereits in den 1980er Jahren gegründet, trug damals aber noch den Namen „Ardennes Relais“. Inzwischen ist das Angebot von Belvilla online sehr umfangreich aufgestellt. Hier können Sie Unterkünfte in mehr als 20 Ländern buchen.