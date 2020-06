Sie haben ein altes IKEA-Sofa dessen Bezug deutliche Verschleißspuren zeigt? Reicht das Geld nicht für eine neue Couch? Dann werfen Sie einen Blick auf Bemz. In diesem Onlineshop finden Sie eine exklusive Auswahl an Sofabezügen, die aus einer alten Couch ein neues Möbelstück machen. Diese geniale Idee hilft Ihnen beim Recyceln alter Möbel und spart bares Geld. Weitere Vergünstigungen und Schnäppchen ergeben sich über den Onlineshop. Nicht zuletzt die 3-jährige Garantie auf das Material, eine Produktion in Europa und eine einfache Reinigung sprechen für die neuen Bezüge. Finden Sie passend mit den Bemz Gutscheinen einen traumhaften Stoff für Ihr Sofa.