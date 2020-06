Wenn aus großen Leidenschaften erfolgreiche Geschäftsideen wachsen

Bergsteigen ist eine Sportart, die nur für diejenigen geeignet ist, die mit Herz und Seele dahinterstehen. So jemand ist auch Martin Theben. Früh entdeckte er seine Begeisterung für diese Sportart und kam mit Seil und Steigeisen in der Hand auch seiner Frau Swantje näher – ebenfalls begeisterte Bergsteigerin. Auf der Suche nach neuem Equipment stellte das Paar fest, dass es bis dato keine vernünftigen Onlineshops für Kletterer gab. Das war die Geburtsstunde des Onlineshops Bergfreunde.

Klettern und Gründen: Beides erfordert Mut und Tatendrang

Swantje und Martin Theben gründeten Bergfreunde als Online-Outdoorgeschäft, dessen Sortiment jüngere Kletterer im Blick hatte. Beide hatten kaum Erfahrung in der Branche und erst recht nicht mit dem Onlinegeschäft, so dass für die Firmengründung eine Menge Mut erforderlich war. Sie mieteten eine Fabrikhalle in Kirchentellinsfurt bei Tübingen, nahmen ein Darlehen auf, holten große Marken wie Monkee oder E9 mit ins Boot und machten ihren Shop fit für die Suchmaschinen. Wer nach Kletterbedarf googelte, kam an Bergfreunde nicht vorbei. Inzwischen arbeiten 250 Mitarbeiter für das Unternehmen, das sein Sortiment auch auf Equipment für Wander-, Fahrrad- und Lauffreunde ausgeweitet hat.