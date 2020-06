Berlet ist ein Unternehmen, dass im südwestlichen Westfalen angesiedelt ist und die dortige Region von seinen Filialen aus versorgt. Zudem führt es einen Onlinehandel, der innerhalb Deutschlands liefert.

Fragt man sich, welcher Branche Berlet zugehörig ist, so wird man feststellen, dass Berlet sich mit Elektroartikeln aller Art befasst. Egal, ob in den Filialen oder im Onlineshop gekauft wird, für Berlet ist es eine Selbstverständlichkeit, den Kunden angemessen zu beraten und zu informieren. Wie soll dieser sonst zu einer adäquaten Kaufentscheidung kommen.

Auch wenn es heute unglaublich klingt, hat Berlet als ein Zwei-Mann-Betrieb begonnen. Heute ist er einer der größten Elektrofachhandel Deutschlands. Zusammen mit Deutschland erlebte Berlet den Siegeszug des Fernsehens. Während zunächst nur ein Sortiment von Fernsehern und Radios in seinem ersten Fachhandel erhältlich waren, umfasst die heutige Angebotspalette einfach alles, was das elektronik-begeisterte Herz verlangt.

Im Jahr 1968 wurde zu den elektronischen Medien der damaligen Zeit die so genannte “Weiße Ware” hinzugefügt. Darunter sind Waschmaschinen, Kühlschränke und Lampen zu verstehen. Als eines der ersten Fachunternehmen bot Berlet seine Ware in einer großen Verkaufshalle an. Besichtigungsmöglichkeit inklusive.

In Zusammenarbeit mit EURONICS ist Berlet heute so erfolgreich auf dem Markt wie eh und jeh. Internetauftritt, soziale Medien, moderne Zahlungsoptionen und natürlich ein schneller Versand - Berlet hat es geschafft, erfolgreich mit der Zeit zu gehen und seinen Kunden nach wie vor den bestmöglichen Service zu bieten!