Die Best Western Hotelgruppe hat seinen Sitz in Arizona, USA. Das Netzwerk der Gruppe umzieht den Globus mit rund 4.500 Hotels, die sich in gut 100 Ländern befinden. So finden wir im europäischen Bereich 230 Hotels, die sich über 10 Länder verteilen. Der deutsche Hauptsitz befindet sich in Eschborn. Die Hotels können ihren eigenen Stil und Eigenständigkeit behalten. Dennoch sind die Qualitätsstandards weltweit gleichgeschaltet.

16 Hotelmarken gehören der Best Western Hotelgruppe an. Wie die Qualitätsstandards sind auch die Marketing- und Verkaufsaktivitäten gleichgeschaltet. Es versteht sich von selbst, dass Vertriebs- und Kommunikationswege sich ebenfalls der heutigen Zeit perfekt angepasst haben.

Best Western ist durch seine breite Fächerung in der Lage, jedes Klientel zu bedienen. Dabei ist es egal, ob es sich um ein kleines Landhotel oder ein renommiertes, internationales Hotel in einer der Metropolen der Welt handelt. Sie können sich sicher sein, dass sie bestens in einem der Best Western Hotels weltweit aufgehoben sind.