Ob Basis- oder Premium-Mitglied: Die transparente Darstellung der Stundenlöhne und die regionale Verfügbarkeit der Haushaltshelfer bilden das wesentliche Erfolgsgeheimnis, das den Service einmalig macht. Wenn Sie nicht das gefunden haben, wonach Sie suchen, füllen Sie das Kontaktformular aus oder blättern im FAQ- und Hilfebereich. Alternativ steht eine Service-Hotline unter 03029363890 von Montag bis Freitag von jeweils 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Es versteht sich von selbst, dass Betreut alle Helfer vorab genauestens prüft, um den Anforderungen der Nutzer vollends gerecht zu werden. Wer würde schon seine Kinder in die Hände einer wildfremden Person geben? Über das Portal können Sie von Anfang an einen persönlichen und vertrauensvollen Kontakt aufbauen und sich darauf verlassen, dass der Betreuer seine Leistungen beherrscht.

Die Redaktion von Betreut veröffentlicht in dem hauseigenen Magazin interessante und informative Ratgeber und Artikel. In diesem Bereich treffen die neuesten Deals und Rabatte ein. Dazu gehören auch Verlosungen und Gewinnspiele. Aber das ist noch nicht alles, neben den Coupons und Gutscheinen finden Sie kreative Geschenke für die Lieben zuhause. Laden Sie sich kostenlos Checklisten auf Ihr Handy und erfahren Sie, wie Sie Ihren Alltag einfacher und effizienter gestalten.

Gute Nachrichten: der besondere Spartipp

Auf Betreut.de läuft es eigentlich immer eine aktuelle Verlosung. Dabei widmet sich das Team einem bestimmten Thema und veröffentlicht die Gewinner auf der Webseite. Im Jackpot gibt es nicht nur Betreut Gutscheine, sondern auch Bücher, Ratgeber, Spielzeug, Alltagshelfer und praktische Gadgets. An der Verlosung können Basis- und Premium-Mitglieder teilnehmen. Alles in allem sind diese Aktionen ein nettes Extra neben der direkten Verfügbarkeit der Betreuer in Ihrer Nähe.