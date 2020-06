Gerade in Bezug auf die Sicherheit sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Bei der Suche nach einer umfassenden Software kommt auch die Frage auf, wie Sie sich möglichst umfangreich und dennoch günstig absichern können. Für diesen Fall lohnt sich ein Blick auf den Profi-Spartipp. Bei Bitdefender können Sie die Software im Rahmen verschiedener Aktionen besonders günstig in Anspruch nehmen. Zudem haben Sie die Option, einen Gutschein einzusetzen. Prüfen Sie nach, welche Aktionen aktuell zur Verfügung stehen. Teilweise können Sie sogar Zusatzpakete noch günstiger buchen. Den Rabatt, der Ihnen durch Bitfender selbst zur Verfügung gestellt wird, sehen Sie im Warenkorb. Hier können Sie noch zusätzlich einen Gutschein eingeben und so doppelt sparen.

In welchem Preissegment bewegt sich Bitdefender?

Ein Preisvergleich der Software für den effektiven Schutz Ihrer Technik kann Ihnen dabei helfen, einen Blick für die Kosten zu bekommen. Dabei ist interessant zu wissen, in welchem Preissegment sich Bitdefender bewegt. Der Anbieter hat ein übersichtliches Sortiment an unterschiedlicher Software, auf die zurückgegriffen werden kann. Hier wählen Sie aus Antivirus-Software, aber auch aus Internet Security oder einer umfassenden Total Security. Die Kosten sind abhängig von der von Ihnen ausgewählten Software. Grundsätzlich ist Bitdefender in einem günstigen Preissegment angesiedelt. Durch den Einsatz von einem Bitdefender-Gutschein können Sie die Ersparnis sogar noch zusätzlich erhöhen.