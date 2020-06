Typisch für den bitiba-Onlineshop sind die Aktionen, mit denen Kunden sparen können. Der Shop kauft beispielsweise punktuell bestimmte Waren in großen Mengen ein und gibt die Preisvorteile an die Kunden weiter. Diese Schnäppchen landen dann in der Kategorie „Top-Knaller der Woche“. In dieser Kategorie befinden sich ergänzend zum Tiersortiment vor allem Drogerie- und Kosmetikprodukte sowie Lebensmittel, die zu Schnäppchenpreisen verkauft werden. Wer günstig Tierfutter kaufen möchte, sollte nach den Sparpaketen Ausschau halten. Dort kostet beispielsweise eine Kombination aus Nassfutter und Leckerlis für Hunde wesentlich weniger, als wenn Sie die Produkte einzeln kaufen. Unser Tipp: Ihren bitiba-Gutschein können Sie in einigen Fällen sogar für ein Aktionsangebot einlösen.